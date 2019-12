All Together Now: cantante di Amici passa in finale e fa commuovere il suo ex prof Beppe Vessicchio

Due settimane fa Nicola Gargaglia si è presentato ad All Together Now con Vivimi di Laura Pausini. Il cantante della quinta edizione di Amici di Maria ha convinto ben 90 dei 100 giudici e si è assicurato la semifinale.

Ieri sera Nicola si è esibito con un altro classico della musica italiana, La Forza della Vita di Paolo Vallesi. Gargaglia questa volta ha fatto alzare ben 94 giurati, battendo così Dan Giuliano, il prete che ha cantato Occidentali’s Karma.

Qualcuno ha anche notato che Beppe Vessicchio (giudice speciale della semifinale) si è emozionato vedendo la performance di Nicola. Il direttore d’orchestra durante la quinta edizione di Amici, era uno dei maestri di canto ed ha insegnato proprio a Nicola.

Vessicchio però si è alzato sia per il suo ex alunno, che per il prete:

“Io mi sono alzato per Nicola. In realtà mi sono alzato per entrambi. Io vedo che qualcuno vedo che qualcuno vota perché il brano gli ricorda uno stato felice della propria esistenza. Io mi sono alzato perché ho apprezzato”.

Passa Nicola con un punteggio importante. #AllTogetherNow salute il parroco canterino. pic.twitter.com/zXpREiGh2m — Francesco Ciaccia (@CIAfra73) December 26, 2019

All Together Now: La Forza della Vita, l’esibizione di Nicola Gargaglia.



Nicola me lo ricordo ad Amici, devo dire è cresciuto bene.#AllTogetherNow pic.twitter.com/1IOMILfz2K — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) December 26, 2019

IO NON DIMENTICO ‘ADAGIO’ CANTATA DA NICOLA GARGAGLIA #AllTogetherNow — Amelia (@meme_993) December 26, 2019

Questa è la forza della vita 🎶 Vi è piaciuta l’esibizione di Nicola?#AllTogetherNow pic.twitter.com/IPUit5wafc — Mediaset Play (@MediasetPlay) December 26, 2019

Ma solo io ho notato un Vessicchio commosso mentre ascoltava Nicola di Amici ? #AllTogetherNow — LucaDellaPortaAccanto (@LucaDellaPorta5) December 26, 2019