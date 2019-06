All Together Now: ecco chi è Antonio Toni, il professore belloccio – tutte le foto

Ieri sera ad All Together Now, oltre all’ex alunna di Amici e l’ex gieffina, si è presentato sul palco anche un professore d’inglese davvero belloccio, Antonio Toni. L’insegnante si è guadagnato l’attenzione dei giudici già prima di aprire bocca, anche le mie amate Palla e Chiatta (soprattutto Chiatta) hanno notato la prestanza di Antonio: “Io vorrei essere una sua bretella“.

“Mi chiamo Antonio Toni, ho 35 anni e vengo dalla Romagna e sono un insegnante di inglese. – così si è presentato il concorrente – Mi fa strano perché mi immagino i miei studenti che guardandomi penseranno ‘adesso sei tu ad essere giudicato’. Spero di non pentirmi quando tornerò a scuola.

Dopo aver sfidato Erica, Antonio con 98 punti è volato in semifinale, quindi lo rivedremo presto.

PS: B!tches non so voi, ma a me due lezioni d’inglese farebbero bene…



