Il curioso caso di All Together Now che torna con la 2^ edizione a distanza di soli 6 mesi

Il rinvio improvviso della quarta edizione del Grande Fratello Vip ad anno nuovo (le aspettative sono altissime, ieri sera Alfonso Signorini ha dichiarato da Chiambretti “Stiamo creando un cast di veri vip, in cui la gente non dovrà più chiedersi ‘Ma questo chi cavolo è?“) deve aver scombussolato parecchi piani dato che fra circa due settimane tornerà su Canale 5 la seconda edizione di… All Together Now.

Chiusi i dimenticabili Euro Games di Ilary Blasi e Alvin ed Amici Celebrities di Maria De Filippi e Michelle Hunziker, la prima serata di Canale 5 poteva contare solo sull’intrattenimento di Live Non è la d’Urso e Tu Si Que Vales.

Probabilmente per questo motivo i piani alti di Mediaset hanno deciso di riproporre la versione natalizia di uno show andato in onda in piena estate e terminato lo scorso 20 giugno: All Together Now.

Pochi programmi hanno l’onore di andare in onda due volte nello stesso anno e lo show canterino di Michelle Hunziker (chiuso in estate con una media del 15,87% di share) è uno di questi. La prima puntata, come svelato da SuperGuidaTv, andrà in onda il prossimo 12 dicembre al posto di Adrian di Adriano Celentano (che per la nostra gioia chiuderà i battenti).

Nel cast dei 10o del muro umano ci saranno Iva Zanicchi, Loredana Bertè e Takagi & Ketra.

All Together Now: ecco la lista completa dei 100 giudici del muro

Le Donatella, Fernando Proce, Mietta, Simona Bencini, Silvia Mezzanotte, Antonella Mosetti, Cizco, Alma Manera, Ronnie Jones, Marco Ligabue, Leonardo Decarli, Valentina Dallari, Ginta Biku, Ben Dj, Timothy Cavicchini, Palla e Chiatta, Giancarlo Genise, Nathalie, Andrea Dianetti, Pamela Petrarolo, Antonella Lo Coco, Leonardo Monteiro, Davide Papasidero, Valentina Parisse, Samantha Fantauzzi, Luca Valenti, Marcella Ovani, le Karma B, Morena Marangi, Sonia Addario, Alma e Rueka, Mariateresa Amato, Bido Bè, Alexa Selvaggia, Luca Buttiglieri, Brigida Cacciatore, Carmine Caiazzo, Susanna Caira, Sophia Calisti Guidotti, Irene Calvia, Benedetta Caretta, Lanfranco Carnacina, Claudia Casciaro, Sara Jane Ceccarelli, Maria Elisa Cirillo, Valeria Colombo, Beatrice De Do, Fabio2U, Mirkaccio, Claudio Di Cicco, Sherrita Duran, Valeria Farinacci, LaRomAntica, Jonathan Heitch, Marco Gangi, Susanna Gecchele, Anna Guerra, Valentina Gullace, Vito Iacoviello, Valeria Iaquinto, Marco Iecher, Fabio Ingrosso, Elio Irace, Ketzal, Veronica Kirchmajer, Letizia Liberati, Lucya, Maruska Starr, Marc Mari, Marika Voice, Leonardo Martera, Forlenzo Massarone, Lorenzo “Marte” Menicucci, Davide Misiano, Vincenzo Molino, Giorgio Montaldo, Daniele Moretti, Ylenia Oliviero, Serena Ottaviani, Giulio Pangi, Carlo Piazza, David Pironaci, Eleonora Puglia, Ludovica Russo, Marco Salvati, Sara Sartini, Serena Savasta, Angelica Sepe, Serena, Valentina Shanti, Silvia Specchio, Melissa Sylla, Sunymao, Alessia Tavian, Isotta Tomazzoni, Mikele Trambusti, Gabriella Zanchi, Raffa Zanieri.