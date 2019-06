Ad All Together Now partecipa un’ex gieffina, ma nessuno la riconosce (VIDEO)

Fra i concorrenti della quarta puntata di All Together Now di Michelle Hunziker ha partecipato anche un volto noto agli amanti del trash che da anni seguono il Grande Fratello: sto parlando di Francesca Giaccari.

Francesca Giaccari ha partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello (fra le più belle, quella con Guendalina Tavassi e Margherita Zanatta per intenderci) ed è rimasta in casa oltre due mesi, per la precisione ben 71 giorni. Purtroppo però nessuno dei 100 giudici di All Together Now (qua per scoprire chi sono) l’ha riconosciuta e la ragazza, nella sua presentazione, ha omesso la partecipazione al reality show.

In questi 8 anni la Giaccari ha tentato la carriera musicale sia in Italia che in Australia (e se la ritroviamo ad All Together Now posso dire “con scarsi risultati”?).

“Sono partita per l’Australia per rinascere come donna e allontanarmi da una storia d’amore finita che mi stava distruggendo – ha raccontato all’Ansa – Senza soldi, con indosso un paio di jeans, le mie Superga e la mia chitarra. Per guadagnare qualche soldo e pagarmi il vitto ho fatto persino la contadina, alzandomi all’alba per lavorare nei campi”.

Ecco il video: