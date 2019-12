All Together Now: ragazzo del pubblico di Amici e C’è Posta Per Te vola in finale

All Together Now è un format fresco a interessante, anche se le mie b!tches mi hanno fatto notare che sta diventando una sorta di spin off di Amici. Tra i concorrenti del nuovo programma di Canale 5 sono passati almeno 6-7 ex alunni della scuola di Maria De Filippi (da Dennis Fantina a Nicola Gargalia), ma non solo. Nell’ultima puntata del programma di Michelle Hunziker e J Ax, si è presentato Marco Mastracco. Alcuni miei lettori hanno riconosciuto questo ragazzo e mi hanno detto che è una presenza fissa nel pubblico di Amici e C’è Posta Per Te. Facendo un veloce giro sui social di Marco infatti si vedono diversi video e foto in cui appare alle spalle di Kween Mary.

La cosa bislacca è che mentre alcuni ex alunni di Amici non sono nemmeno arrivati in semifinale, Marco ha convinto tutti e 100 i giudici di All Together Now ed è volato così in finale.

Matteo Mastracco canta Heaven ad All Together Now: il video.