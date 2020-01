All Together Now, la vincitrice accusata di essere raccomandata: Sonia risponde alla polemica

La scorsa settimana ad All Together Now Sonia Mosca ha battuto Rosetta Falzone ed Enrico Bernardo e ha vinto la seconda edizione del programma. In questi giorni però è scoppiata una polemica che è finita su tutti i più importanti quotidiani.

Durante la finale Sonia ha duettato con Gigi D’Alessio sulle note della canzone “Un nuovo bacio”. Qualcuno però ha notato che questa non era la prima volta che i due si esibivano insieme. Sonia e Gigi hanno cantato la stessa canzone nel 2010 a ‘Ti lascio una Canzone‘, il cui regista era Roberto Cenci, lo stesso di ‘All Together Now‘.

Intervistata da Superguida Tv, Sonia ha rivelato che Gigi D’Alessio nemmeno si ricordava di lei. Più che una raccomandazione quindi si tratta solo di una coincidenza.

“Noi concorrenti in gara non sapevamo con chi dovevamo duettare. L’abbiamo scoperto solo nel momento in cui sono uscite le fotografie degli artisti con le combinazioni. Quando sono arrivata sul palco ho pensato che Gigi si sarebbe ricordato di me. Invece non è andata così. Non abbiamo avuto modo di parlare né prima né dopo l’esibizione perché lui è scappato subito. Gigi non poteva ricordarsi di me perché quando ci siamo conosciuti ero più magra e avevo i capelli lunghi. Avevo 16 anni e ora ne ho 27. I giornali hanno fatto poi il loro lavoro facendomi passare per raccomandata. Nel programma c’erano tanti concorrenti provenienti dai programmi “Ti lascio una canzone” e “Io canto” e mi sono sembrate assurde le polemiche che sono state create. Il fatto che il regista di quei programmi sia lo stesso di “All Together Now” non fa di me una raccomandata.