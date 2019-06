All Together Now: ecco chi è il vincitore (VIDEO)

Ieri sera è andata in onda la finale di All Together Now. Nello show di Michelle Hunziker si sono sfidati i 12 cantanti che avevano ottenuto il miglior punteggio nelle scorse puntate, Gregorio Rega e Veronica Liberati hanno battuto tutti e sono arrivati allo scontro finale e ad avere la meglio è stato il ragazzo. Gregorio è il primo vincitore di All Together Now.

Niente da fare quindi per Dennis Fantina (vincitore della prima edizione di Amici), che è stato eliminato durante la prima manche.



If you can dream, you can do it 🤩 Il vincitore di #AllTogetherNow è GREGORIO 🏆 pic.twitter.com/ySUXI0vWON — Mediaset Play (@MediasetPlay) 20 giugno 2019

All Together Now Prima manche: duelli

Carlo Paradisone (vincitore punteggio 82) – Daria Biancardi (eliminata)

Luca Di Stefano (vincitore punteggio 87) – Dennis Fantina (eliminato)

Rosy Messina (vincitrice punteggio 76) – Samantha Discolpa (eliminata)

Veronica Liberati (vincitrice punteggio 95) – Manuel Colecchia (eliminato)

Martina Maggi (vincitrice punteggio 73) – Federica Bensi (eliminata)

Gregorio Rega (vincitore punteggio 99) – Alessandra Procacci (eliminata)

Seconda manche

Gregorio Rega (vincitore) – Martina Maggi (eliminata)

Veronica Liberati (vincitrice) – Carlo Paradisone (eliminato)

Luca Di Stefano (vincitore) – Rosy Messina (eliminata)

Terza Manche: duetti

Nek – Gregorio Rega (vincitore)

Albano – Veronica Liberati (vincitrice)

Ron – Luca Di Stefano (eliminato)

Ultimo duello

Gregorio Rega (vincitore della prima edizione di All Together Now)

Veronica Liberati (2° classificata)

Stasera è lui il vincitore ha cantato 4 generi diversi perfettamente personalizzati con il suo stile …. onore a te e buona fortuna ❣️❣️❣️❣️#AllTogetherNow pic.twitter.com/TZoIn5bxRw — Francesco Monterisi (@cicciomont) 20 giugno 2019

