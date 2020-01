All Together Now: proposta di matrimonio di un vip in diretta e proclamazione della vincitrice

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata della seconda edizione di All Together Now. Tra una performance e l’atra dei finalisti, uno dei giudici speciali ha monopolizzato l’attenzione quando ha chiesto alla sua compagna di sposarlo. Vittorio Grigolo al centro dello studio ha fatto una bella proposta di matrimonio alla sua Stefania Seimur.

“Io non sono perfetto, sono pieno di difetti. Quando avevo sete tu mi hai dissetato, ho cercato un sorriso e tu mi hai aperto il tuo cuore. Io ho voluto una casa e tu mi hai dato amore. Quindi io oggi sono qui davanti a tutte le persone che amo, per chiederti una cosa. Stefania mi vuoi sposare? Non so se ti starà l’anello.

Nessun siparietto trash, nessuna fuga in diretta o pali, la ragazza ha risposto con un grosso ‘sì’.

All Together Now: il video della proposta di matrimonio.

Proposta di matrimonio di Grigolo a #alltogethernow …per un attimo ho pensato di trovarmi a @CePostaPerTeOff pic.twitter.com/9TorZ54UPm — Webgas💫 (@Webgas1) January 2, 2020

Proposta di matrimonio di Vittorio Grigolo a #AllTogetherNow pic.twitter.com/UAgfM2Cbi2 — Peter Pan (@ILFATTO1) January 2, 2020

Io scioccata dalla proposta di matrimonio di Grigolo alla fidanzata #AllTogetherNow pic.twitter.com/GHNzi3RPZk — Euridice🥀 (@smilebytinivica) January 2, 2020

Giudici a parte, dopo aver battuto Rosetta Falzone, Sonia Mosca è diventata una superfinalista, si è scontrata con Enrico Bernardo e l’ha battuto. Subito dopo l’incoronazione Sonia ha regalato un bis al pubblico ed ha ricantato I Love The Lord.

Non credo che All Together Now servirà come trampolino di lancio per i talenti (ma non credo sia questo il compito del programma), ma con la seconda edizione lo show ha acquistato diversi punti e la presenza fissa di Malgioglio ha fatto la differenza. Vedremo se Mediaset lo rinnoverà.

All Together Now: il video della proclamazione della vincitrice.

Sonia Mosca è la vincitrice della seconda edizione di #AllTogetherNow ✨❤️ pic.twitter.com/a13F95HkcA — Mediaset Play (@MediasetPlay) January 3, 2020