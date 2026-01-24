Federica Pellegrini, l’annuncio in queste ore sulla figlia | Sta soffrendo: la diagnosi spaventosa

Un velo di preoccupazione avvolge la quotidianità di Federica Pellegrini. La campionessa olimpica ha annunciato via social la sospensione immediata di tutti i suoi impegni, scusandosi per gli inevitabili disagi causati. Un messaggio diretto, conciso, che ha lasciato intendere la gravità della situazione: “Settimana difficile, molto”, ha scritto, aggiungendo un riferimento alle parole di suo marito, Matteo Giunta. Un post enigmatico che ha immediatamente sollevato interrogativi sulla serenità familiare e, in particolare, sulla salute della piccola Matilde, la primogenita della coppia.

La decisione drastica della Divina ha scatenato un’ondata di apprensione tra i suoi fan. Cosa può aver spinto una sportiva abituata a ritmi serrati a mettere in pausa ogni attività? Il riferimento al compagno, Matteo Giunta, ha indirizzato l’attenzione verso le sue recenti esternazioni, cariche di rabbia e preoccupazione. Un quadro che suggerisce un’emergenza inaspettata, capace di sconvolgere anche la routine di una famiglia all’apparenza indistruttibile.

Lo sfogo di Matteo Giunta: L’allarme sull’asilo

Il mistero dietro l’annuncio di Federica Pellegrini ha iniziato a diradarsi con lo sfogo veemente di Matteo Giunta. Attraverso i suoi canali social, il marito della campionessa ha lanciato un’accusa senza mezzi termini verso quei genitori che, irresponsabilmente a suo dire, continuano a mandare i propri figli all’asilo pur essendo affetti da febbre e malanni. “Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo – si legge – Siete degli irresponsabili pezzi di m***a”. Parole dure, cariche di un’ira comprensibile per chi vede minacciata la salute dei propri cari.

Questo grido di protesta suggerisce fortemente che la causa della “settimana difficile” sia legata a un possibile contagio avvenuto proprio nell’ambiente scolastico di Matilde. La piccola, che ha da poco compiuto due anni, frequenta infatti il nido. Il timore più grande per Federica e Matteo è che Matilde possa aver contratto un’influenza o un’altra patologia virale, il che per loro non è mai una questione banale. La figlia, infatti, soffre di una condizione particolare e delicata: le convulsioni febbrili. Questo significa che anche un semplice rialzo della temperatura può trasformarsi in un’esperienza terrificante.

La salute della figlia: una battaglia delicata

La storia di Matilde e delle sue convulsioni febbrili è già nota ai fan della coppia. Federica e Matteo avevano raccontato in passato la loro paura più grande: “Matilde soffre di convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un’eternità. Gira gli occhi all’indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde”, una diagnosi spaventosa che fa gelare il sangue. Un’esperienza che li ha visti anche affrontare un ricovero d’urgenza. I medici hanno spiegato che, pur avendo un decorso specifico, questa condizione richiede una vigilanza costante e un’attenzione particolare, ben diversa da quella che si riserva a un’influenza comune.

Per Federica, che attualmente si trova al settimo mese della sua seconda gravidanza e aspetta un’altra bambina, la priorità assoluta è la salute della sua famiglia. La necessità di proteggere Matilde, specialmente in un momento così delicato, la porta a prendere decisioni immediate e decisive, come la cancellazione degli impegni. La consapevolezza che un’influenza per Matilde non è un semplice malanno, ma un potenziale innesco per episodi spaventosi, rende ogni precauzione fondamentale. La famiglia Pellegrini-Giunta si stringe intorno alla piccola, affrontando con forza e coraggio questa “settimana difficile” e dimostrando ancora una volta come, di fronte alla salute dei propri figli, ogni altra cosa passi in secondo piano.