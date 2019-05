Allison Mack ha tentato di portare una collega di Smallville nella setta di schiave sessuali – l’attrice si dichiara colpevole

Lo scorso anno Allison Mack è stata coinvolta in un grosso scandalo legato ad uno strano culto e a un traffico di “schiave”.

L’attrice è stata accusata di aver reclutato delle ragazze da rendere schiave per conto della setta di cui faceva parte, la Dominus obsequious sororium (che tradotto dal latino sarebbe “Padroni delle donne schiave”).

A distanza di 12 mesi, Allison Mack (che rischia 20 anni di carcere) ha confessato e si è dichiarata colpevole:

“Sono giunta alla conclusione che devo assumermi la piena responsabilità per la mia condotta ed è per questo che mi sto dichiarando colpevole oggi. Chiedo scusa alla mia famiglia e a alle vittime. Mi sono resa conto di aver ferito delle persone a causa degli degli insegnamenti di Keith Raniere”.

Il processo è iniziato in questi giorni e un’altra attrice di Smallville è stata chiamata come testimone, Alaina Huffman, che nella serie ha interpretato il personaggio di Dinah Lance. La donna ha detto che Allison l’ha invitata più volte a partecipare a degli incontri di questa setta.

“È interessante il fatto che all’epoca ricevevo inviti per moltissimi incontri, e siccome all’epoca avevo due figli piccoli non avevo tempo per partecipare ai meeting che mi proponevano, gli impegni non si sono mai allineati e quindi fortunatamente non ho mai frequentato nessuno di essi”.