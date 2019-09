Se cerchi online quanto è alta Chiara Biasi Google ti risponde fischi per fiaschi

Quanto è alta Chiara Biasi? Probabilmente nessuno lo sa, dato che Google a ricerche specifiche come ‘Quanto è alta Chiara Biasi‘ o più genericamente ‘Chiara Biasi altezza‘ e ‘Qual è l’altezza della Biasi?‘ risponde con quella della sua collega più famosa, Chiara Ferragni: 1,77 centimetri.

Ad accorgersi dell’errore sono state numerose fan della Biasi che se ne sono lamentate pubblicamente e la stessa pagina Very Inutil People ci ha ironizzato su.

Perché Google non “conosce” Chiara Biasi e la confonde con Chiara Ferragni? Seppur quest’ultima sia nettamente più famosa (fra un paio di giorni uscirà pure al cinema il suo documentario presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia), la Biasi ha pur sempre due milioni e mezzo di followers su Instagram, insomma non è una perfetta sconosciuta.

Google, tutt'apposto?





Visualizza questo post su Instagram #nefertiti Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 9 Ago 2019 alle ore 2:05 PDT