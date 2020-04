Il manager di Amadeus contro Alessandro Cattelan gli tira una serie di frecciatine

Alessandro Cattelan ieri – intervistato dal Corriere della Sera – ha svelato di aver avuto contatti con il Festival di Sanremo, anche se non sarebbe mai arrivata una trattativa formale.

Alla luce di tale dichiarazione Lucio Presta, manager di Amadeus, ha duramente risposto lanciando a Cattelan una serie di frecciatine, dagli ascolti bassi del ritorno di E Poi C’è Cattelan a quelli dell’ultima edizione di X Factor.

“Che poi uno se ne sta in pace a fare la sua bella quarantena e ad un tratto… AC! In tempo di CoronaVirus, mai mi sarei aspettato di leggere che Alessandro Cattelan avesse voglia, per farsi notare e parlare della imminente partenza del suo EPCC, che ha debuttato ieri sera con uno 0,5 e 159mila spettatori , di tirare in ballo un collega che ha progettato e realizzato un grandissimo Festival di Sanremo (Amadeus)”.

E ancora:

“Ora verrebbe voglia di domandare a Cattelan: se ne ha parlato con Salini e Rai 1, perché poi non gli è stato affidato? Non ha avuto offerta economicamente interessante? Non gli hanno dato i collaboratori che voleva? Cosa lo ha portato a rifiutare? O forse quando dice che ne ha parlato era allo specchio o con qualcuno che non aveva titolo per decidere? Vorrei davvero che precisasse con chi ha parlato, così eventualmente smentire qualche millantatore che si è preso gioco di lui.

Cattelan dice che Sanremo si guarda a prescindere da chi lo conduce, è vero! Non conta il direttore artistico ma Cattelan, quest’anno, ha chiesto la direzione artistica di X Factor ed è stata l’edizione peggiore di sempre, dicono. Lui dice che, almeno la finale, la guarda sempre mentre, le altre serate, guarda altro! Io prometto solennemente che il Sanremo che condurrà lui, lo guarderò tutto dalla prima all’ultima sera per essere certo che non sia un sogno ma una realtà. E per fortuna c’è Cattelan!”.