Amadeus non ha preso bene l’attacco di Michelle Hunziker: ecco come ha reagito

A seguito della polemica per le frasi di Amadeus su Francesca Sofia Novello, Michelle Hunziker ha registrato un video nel quale ha bacchettato il collega. Ma come l’ha presa il conduttore di Sanremo 2020? Pare non proprio bene, a svelare i retroscena c’ha pensato il settimanale Chi nelle su ‘Chicche sanremesi’.

“La sua delusione più forte è stata il duro attacco che gli ha rivolto, per questa frase, Michelle Hunziker. Chi conosce Amadeus sa che non è maschilista e si è solo espresso male (in casa sua comanda la moglie Giovanna). Da Michelle non se lo aspettava proprio”.

Tutto dipende dal rapporto che c’è tra Amadeus e Michelle. Se i due sono grandi amici, forse effettivamente la Hunziker avrebbe potuto almeno parlarne con lui prima di registrare quel video, se invece sono solo colleghi, non credo che Michelle abbia fatto nulla di male.

“Ho pensato molto a quello che è successo in questi giorni… per fortuna siamo in tanti a cercare di invertire una cultura profondamente sbagliata rispetto alla percezione che hanno le donne in questo paese, ma evidentemente non basta.

In questi giorni devo dire che ho osservato incredula come tanti, ciò che sta accadendo. Poi ho pensato, cavoli sono anni che stiamo battagliando in tantissimi con grande fatica in tutto il mondo per riuscire a invertire una cultura profondamente sbagliata che riguarda proprio il mondo delle donne. Si sta combattendo sotto moltissimi punti di vista, l’emancipazione in primis e devo dire per esperienza che è davvero faticoso ogni volta avanzare, questo perchè la vecchia e sbagliata cultura è davvero ancora profondamente radicata ed è difficile da estirpare.

Dietro a ogni piccola battaglia vinta c’è un sacrificio fatto da donne e uomini che sono stufi di confrontarsi ancora nel 2020 con i soliti pre concetti. Questi portano a discriminazione, violenza psicologica fisica e nei casi più estremi sempre più frequenti al femminicidio. Perchè? Perchè le donne vengono ancora viste come degli oggetti da possedere.

In un momento storico come questo sarebbe stato bello vedere Sanremo avere un atteggiamento aperto verso questo tema. E invece no, quello che dovrebbe essere naturale, per chi ha in mano il Festival della canzone italiana a quanto pare non lo è. E proprio nel 70esimo compleanno del Festival non hanno prestato attenzione verso in tema così importante.

Certe parole dette con superficialità possono diventare pesanti come macigni. Soprattutto se dette in una conferenza stampa davanti a tutto il paese”.