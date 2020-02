Amadeus e Fiorello a Sanremo 2021? Parlano i conduttori e il direttore di Rai 1

Il Festival di Sanremo 2020 è stato un vero successo, la finale è arrivata alla cifra monster di 11.477.000 telespettatori con il 60,6% di share. Per questo in molti credono che Amadeus e Fiorello verranno riconfermati alla conduzione della kermesse canora anche l’anno prossimo.

Durante la conferenza stampa di ieri i giornalisti del Corriere hanno chiesto ai due amici se sono pronti ad un bis. Amadeus ha lasciato intendere che potrebbe anche accettare di tornare al Teatro Ariston.

Fiorello ha ironicamente detto di no.

“Mi hanno chiesto tante volte di fare Sanremo e ho sempre detto di no. Quest’anno sono stato sul palco per quattro serate e non l’avrei fatto con nessun altro, se non con Amadeus. – afferma sempre a Il Corriere della Sera – In questo Festival ho dimostrato che il mestiere del presentatore non è il mio. Non avrei mai potuto fare per 5 ore quello che ha fatto Amadeus. Dicono che sono un battitore libero e mi ritrovo in questa definizione. Un bis? Non posso, sono dal podologo”.