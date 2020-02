Amadeus svela perché Lady Gaga e Madonna hanno detto di no a Sanremo

Al settantesimo Festival di Sanremo gli unici due ospiti internazionali saranno Lewis Capaldi e Dua Lipa. Oggi durante la conferenza stampa Amadeus ha ribadito che avrebbe voluto Lady Gaga e Madonna sul palco dell’Ariston. Le due regine del pop sono anche state contattate dalla Rai, ma hanno declinato l’invito. Stando a quello che ha dichiarato il conduttore, il problema non sarebbe stato il budget a disposizione, ma gli impegni delle due artiste. La Ciccone infatti è a Londra con il suo Madame X Tour (anche se con non pochi problemi) e Lady Gaga pare andrà in Russia (?).

“Le abbiamo cercata. Madonna però sta facendo una serie di concerti a Londra. Lady Gaga invece è in Russia, ci hanno detto. Non abbiamo cercato ospiti solo per averne”.

Tutto fantastico, ma prima di passare da Madonna a Lewis Capaldi, hanno provato a contattare JLo, Rihanna, Cher, Christina Aguilera o Katy Perry?

Tra gli ospiti internazionali che sono stati cercati per salire sul palco di #Sanremo2020: Madonna, che questa settimana sarà impegnata in Inghilterra; e Lady Gaga, impegnata in Russia. — Mario Manca (@MarioManca) February 3, 2020

Deluso anche dal l’ospite internazionale: si parlava di Madonna o Lady Gaga e invece ci ritroviamo con Dua Lipa #Sanremo2020 — Il Duca Stanco (@SabatinoAlberto) January 14, 2020

Tre settimane fa Amadeus continuava a sperare in Gaga.

“Si era parlato di Madonna come superospite, è vero. Il fatto è che in quei giorni dovrebbe essere impegnata con il suo tour. – ha dichiarato Amadeus a La Repubblica – Mi piacerebbe anche Lady Gaga: un nome internazionale sarebbe sufficiente, di questi tempi”.

Fonte: Rockol