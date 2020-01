Amadeus svela il vero motivo per cui Monica Bellucci non sarà a Sanremo

Nei mesi scorsi era stata data per certa la presenza di Monica Bellucci al Festival di Sanremo. L’attrice però ha recentemente dichiarato che non salirà sul palco dell’Ariston con Amadeus.

“Il signor Amadeus e io ci siamo incontrati mesi fa, ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo, per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”.

Si era parlato di un accorto saltato a causa di problemi di budget, ma la realtà sembra essere un’altra. Il conduttore Rai in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha rivelato che Monica Bellucci non sarà a Sanremo a causa di impegni di alcuni artisti che dovevano accompagnarla.

“C’è stato un problema con alcuni artisti francesi che dovevano accompagnare Monica. Non è facile come può sembrare da fuori, ci sono tante cose da incastrare, non c’è la lampada di Aladino, la sfreghi dici Madonna e appare Madonna . Non si è trattato di un problema di soldi.

Le polemiche sui compensi? Le trovo vecchie. Non è una gara a chi spende meno soldi. Le nozze con i fichi secchi non si possono fare. Sanremo non è una gara a chi spende meno soldi: i soldi vanno spesi, ma bene. Tutti i grandi show hanno un costo, perché gli artisti bisogna pagarli, ma quest’anno la Rai ha incassato cifre record con la pubblicità”.

Monica Bellucci a parte, Amadeus avrà il Festival che voleva.

“Ma sa una cosa? Sono esattamente le cinque serate che volevo con gli ospiti che desideravo, non ho un rammarico o un sogno non realizzato. Anzi, non mi aspettavo di poter avere Tiziano Ferro tutte le sere”.

Ama tranquillo, abbiamo Zia mara che ce frega della Bellucci!

Amadeus non disperare per il dietrofront di Monica Bellucci.

Ho io la soluzione che fa per te #Sanremo2020pic.twitter.com/37W7zQOsnT — Gunilla Garson Goldberg 🌈 (@lusurpateur_) January 20, 2020

Dopo Salmo anche Monica Bellucci dice no a #Sanremo2020 Amadeus pic.twitter.com/jz5dssLnSn — maria (@Maria25760009) January 20, 2020