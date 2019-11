Amadeus risponde alle polemiche sulle vallette di Sanremo 2020

Mancano ancora più di due mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2020 e già sono arrivate le prime polemiche. Diversi quotidiani e anche Striscia la Notizia hanno fatto il nome di Diletta Leotta come valletta di Amadeus. Stamani il settimanale Chi ha aggiunto Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia dicendo che una di loro sarà la valletta mora della kermesse canora.

Sul web qualcuno ha attaccato il conduttore per la scelta della Leotta, ma il vero polverone è stato alzato per le due possibili vallette more. Il motivo ? Una è la moglie di Niccolò Presta e l’altra è rappresentata dall’agente.

Questi sono solo alcuni degli attacchi ricevuti sui social:

“A questo punto ci mettesse sua moglie a Sanremo” “Io non mi aspettavo che Amadeus potesse cedere ai nepotisimi altrui. Allora puntiamo su chi la conduttrice in famiglia lo fa di professione, no su una ballerina che registra quattro video di presentazione su real time da due anni”. “Che delusione, queste due non sono conduttrici” “Ok la valletta bella, ma qui serve di più” “Che coincidenze, chissà perché questa scelte di vallette” “Pensavo che Amadeus avrebbe preferito il merito”

Il conduttore de I Soliti Ignoti ha risposto a queste polemiche in modo garbato dal suo profilo Instagram. Amadeus ha bollato i rumor usciti fino ad ora come “bugie”.

“Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe”.

Al post di Amadeus ha risposto anche Niccolò Presta, marito di Lorella Boccia e agente di Elisabetta Gregoraci: “Eh già!”

A questo punto viene da pensare che gli scoop sulle vallette siano solo dei rumor.



Il post di Amadeus sugli attacchi per la scelta delle veline di Sanremo 2020.