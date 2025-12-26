Amadeus, mamma Rai lo comunica ufficialmente | Sarà questo il suo futuro: stop alle speculazioni

Dopo l’addio improvviso e inatteso ai vertici Rai, Amadeus aveva intrapreso una nuova avventura professionale su Canale Nove, con grandi aspettative e un budget considerevole messo a disposizione da Discovery. L’obiettivo era ambizioso: imporsi come terzo polo televisivo, capace di contrastare i colossi Rai e Mediaset. Tuttavia, a distanza di mesi, i risultati non sono stati quelli sperati. I programmi da lui condotti, tra cui “The Cage” con Giulia Salemi, “Like a Star”, “La Corrida” e altri, non hanno raggiunto gli ascolti desiderati, portando a un calo progressivo dell’interesse del pubblico nei confronti della televisione generalista, un fenomeno che, peraltro, sta colpendo anche la stessa Rai.

Nonostante la sua indiscussa professionalità e la sua fama di “migliore in Italia” nel panorama televisivo, i numeri di Canale Nove faticano a decollare. Questa situazione ha inevitabilmente alimentato una serie di indiscrezioni su un possibile dietrofront del conduttore, con molti che ipotizzavano un suo ritorno nell’azienda di Viale Mazzini per riprendere il timone di programmi di successo.

La smentita ufficiale di Viale Mazzini e l’incontro informale

Le insistenti voci su un riavvicinamento tra Amadeus e la Rai hanno trovato una risposta chiara e definitiva direttamente da Viale Mazzini. In una nota aziendale, i vertici Rai hanno dichiarato categoricamente che “Amadeus non rientra nei piani aziendali”. Una frase concisa ma estremamente diretta, che ha avuto lo scopo di fugare ogni dubbio e mettere a tacere le speculazioni che circolavano ormai da mesi.

Questa presa di posizione ha sorpreso molti, soprattutto alla luce di un recente colloquio avvenuto tra il conduttore e i dirigenti Rai. Inizialmente interpretato come un segnale di distensione e di un potenziale ricongiungimento, l’azienda ha successivamente chiarito la natura di tale incontro. Si è trattato, infatti, di un appuntamento di natura puramente informale, privo di qualsiasi implicazione contrattuale o di trattativa per un futuro professionale comune.

La Rai, dunque, ha scelto una linea di fermezza, delineando un quadro in cui i rapporti con Amadeus sembrano essere diventati insanabili, almeno per quanto riguarda un suo ritorno sul primo canale. Questa “stoccata” ha chiuso, di fatto, ogni porta per il presentatore, lasciando aperto un grande interrogativo sul suo futuro televisivo dopo l’esperienza a Discovery.

Il futuro incerto tra Mediaset e Warner Bros Discovery

Con la porta della Rai ormai chiusa e l’esperienza a Discovery apparentemente giunta al capolinea, la situazione professionale di Amadeus si fa sempre più complessa e ricca di incognite. Ed è proprio in questo contesto di grande incertezza che è intervenuto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, cogliendo l’occasione per fare un’apertura significativa.

Durante la presentazione del palinsesto 2026, Berlusconi ha pubblicamente dichiarato che “le porte di Mediaset sono sempre aperte per professionisti del calibro di Amadeus”, manifestando un chiaro interesse ad accogliere il conduttore nei propri ranghi. Un’offerta allettante che potrebbe rappresentare una svolta inaspettata per la carriera di Amadeus, ma che si scontra con una realtà contrattuale ben precisa.

Attualmente, Amadeus è ancora legato da un contratto con Warner Bros Discovery, in scadenza il prossimo 31 dicembre. La grande domanda ora è se Warner Bros deciderà di rinnovare l’accordo con il conduttore, o se lo lascerà libero di esplorare nuove opportunità. La decisione, attesa a breve, sarà cruciale per definire il prossimo capitolo della carriera di Amadeus, che potrebbe vederlo protagonista su un nuovo canale o, chissà, ancora legato all’attuale realtà televisiva.