Amadeus: a Sanremo sfoggerà look made in Italy e soggiornerà in un albergo low cost

Dove alloggerà Amadeus a Sanremo e quale stilista vestirà sul palco del Festival? A rispondere è stato il settimanale Spy che ha fatto il nome dello stilista Gai Mattiolo e quello dell’albergo a 3 stelle Hotel Globo.

“Per gli abiti Amadeus ha voluto Gai Mattiolo e allo stilista ha chiesto una serie di giacche indimenticabili. Mentre le camicie saranno firmate da Bagutta […] Per l’alloggio niente ville blindate o luxury resort: a differenza dei suoi predecessori Amadeus dorme in città, accanto all’Ariston. Il conduttore, con tutto il suo gruppo di lavoro, soggiorna all’Hotel Globo, tre stelle da 68 euro a notte (in bassa stagione)”.

A confermare Gai Mattiolo è stata anche l’ANSA che ha avuto il piacere di intervistarlo:

“Per Amadeus, che ho avuto la fortuna di conoscere professionalmente anni fa a Sanremo Estate, ho realizzato 15 outfit di alta sartoria, con smoking e vestiti da gran sera, realizzati con broccati, sete e tessuti pregiati che ho fatto fare a telaio appositamente in Campania. Sono capi tutti ricamati a mano e sfoderano una palette di colori metallici che comprende argento, oro, bronzo e nero. Di queste mise, alla fine, per le cinque serate ne indosserà una decina”.

E ancora:

“Amadeus è davvero una persona carina, molto serio e professionale. Sul suo conto sono state dette tante cose non vere, ma hanno parlato persone che non lo conoscono davvero. Nella vita privata Amadeus è molto riservato e ci tiene molto alla sua famiglia. L’estate scorsa ho avuto il piacere di realizzare anche gli abiti nuziali per lui e sua moglie che hanno detto sì in chiesa”.