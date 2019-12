Sanremo 2020: Amadeus parla dei Big in gara, degli ospiti e di alcune novità

Amadeus, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del prossimo Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai Uno la prima settimana di febbraio.

Ad affiancarlo sul palco ci saranno, come rivelato, dieci donne del mondo dello spettacolo, del giornalismo e del gossip (fra le papabili Antonella Clerici, Chiara Ferragni e Monica Bellucci), mentre sono confermati gli ospiti Lewis Capaldi, Jovanotti, Fiorello, Roberto Benigni e Tiziano Ferro.

“Con Benigni i colloqui sono iniziati qualche settimana fa, poi lui ha deciso di annunciare la sua partecipazione al Festival in tv. Non voglio sapere cosa farà a Sanremo: è un artista pazzesco, è libero di fare quello che vuole e mi piace l’idea di farmi sorprendere da lui come se fossi uno spettatore. Non gli chiederò mai cosa dirà, ma so che sarà una cosa che rimarrà impressa nel pubblico”.