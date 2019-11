Amadeus e la valletta mora per Sanremo: il web in rivolta per le due vip che si contendono il ruolo

Nei giorni scorsi Striscia la Notizia ha confermato che Diletta Leotta sarà una valletta di Amadeus al prossimo Festival di Sanremo. Il programma di Canale 5 ha sollevato qualche dubbio sulla partecipazione della conduttrice alla kermesse, ma il vero caos è scoppiato oggi. Il settimanale Chi ha rivelato che l’altro posto di valletta è conteso da Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia, moglie del figlio dell’agente Lucio Presta.

“Sarà Diletta Leotta la bionda che accompagnerà Amadeus sul palco dell’”Ariston” al prossimo “Festival di Sanremo”. In questi giorni la showgirl ha iniziato a far allenamento, soprattutto piscina, per arrivare in forma alla kermesse. Mancano solo le firme tra le parti. – si legge su Chi – Mentre sulla mora è in corso un “testa a testa”: in pole position la ballerina Lorella Boccia, moglie di Niccolò Presta, figlio di Lucio, ed Elisabetta Gregoraci, anche lei rappresentata dall’agente dei vip. Visto il peso che Presta ha con i suoi artisti nella composizione del cast del Festival sarà interessante vedere se alla fine prevarranno gli affetti familiari o gli interessi di scuderia”.

Su Twitter “Amadeus” è finito in trend Topic e non per dei complimenti.

Io invece non riesco a capire in quale ruolo arriveranno all’Ariston Tiziano Ferro e Laura Pausini, visto che non saranno super ospiti, ma nemmeno concorrenti o co-conduttori.



Amadeus e gli attacchi ricevuti su Twitter.

Leggo di una Diletta Leotta quasi certa e di un posto per una tra Gregoraci e Lorella Boccia (moglie del figlio dell’agente di Amadeus) a #Sanremo2020. Sono allibito. Le brutte impressioni aumentano. Si torna ai festival prestiani di cui non sentivo la mancanza. Si salvi chi può. — Borraccino (@borraccino_) November 27, 2019

Io non mi aspettavo che Amadeus potesse cedere ai nepotisimi altrui anche perché allora puntiamo su chi la conduttrice in famiglia lo fa di professione, no su una ballerina che registra quattro video di presentazione su real time da due anni — G. (@LaGio___) November 27, 2019

Sono alibita che Amadeus ha detto vorrei Giovanna con me sul palco ma ci sarebbero polemiche e poi tra i nomi spunta quello della Boccia Di questo nomi credo che la Leotta sia molto probabile,la Boccia al DopoFestival e la Gregoracci è il solito nome che si fa ma non arriva — Silvia (@EnfantProdige) November 27, 2019

A #Sanremo2020 andrebbe bene, ok, una classica valletta bona, ma Amadeus accompagnato solo da Leotta, Boccia/Gregoraci anche NO. Serve di più. @SanremoRai @RaiUno — Nicolò C. (@_NicoloC_) November 27, 2019