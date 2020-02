Amanda Lear sgancia la bomba su Morgan: “Mi drogavo, ma non come lui”

L’Assedio è tornato in tv con una nuova stagione e nella puntata di mercoledì scorso Daria Bignardi ha fatto una bella chiacchierata con Amanda Lear. La star francese ha parlato della sua vita, ha raccontato diversi aneddoti interessanti e poi ha sganciato una bomba su Morgan. La cantante ha confessato che da giovane si è drogata, ma poi ha aggiunto “non come Morgan“. La Bignardi ha fatto finta di nulla, ma il pubblico è scoppiato a ridere.

“Da giovane ero molto depressa. Eravamo a Londra e io credevo di poter cambiare il mondo, non ci piaceva la società. La depressione nasceva dalla constatazione che non riuscivamo a cambiare il mondo In quel periodo mi drogavo, non come Morgan, però insomma”.

Io amo follemente questa donna.

Amanda Lear ha regalato anche altri momenti degni di nota a L’Assedio.

– Ho guadagnato molti soldi e li ho spesi tutti

– Ti compri una borsa e pensi che cambierà la tua vita. Poi hai solo una borsa in più.

