Amanda Lear è una trans? La cantante fa chiarezza e racconta la verità

Ormai da decenni circolano rumor sull’identità sessuale di Amanda Lear. Nel mondo dello spettacolo ci sono diverse voci sulla cantante, qualcuno ha addirittura detto che la star francese ha cambiato sesso e che da piccola si chiamava Peki D’Oslo. In merito a queste dichiarazioni Amanda nel 2018 a Domenica In ha detto: “Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di me. Ho fatto tutto io. Per provocazione sono stata io a cavalcare l’onda, con la mia voce particolare. Mi serviva pubblicità e l’abbiamo ottenuta. Ancora oggi ne parlano quindi figurati quanto ha funzionato”.

Questa settimana in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Amanda Lear ha messo la parola fine ai pettegolezzi sulla sua sessualità.

“Ancora? Chi ha visto le mie foto su Playboy e continua a dire che sono uomo è sicuramente un idiota”.

La cantante di Tomorrow ha anche detto di aver già fatto il suo testamento e poi ha aggiunto che lascerà tutto il patrimonio ai suoi gatti.

“Ho scritto il mio testamento e ho lasciato tutto il mio patrimonio ai miei gatti. Ne ho dieci, li amo più di ogni altra cosa e loro amano me… I miei gatti mi hanno salvato, sono stati i migliori medici per me, per questo ho deciso che sono gli unici meritevoli della mia eredità. I miei soldi andranno a una fondazione che ha l’unico scopo di occuparsi dei miei gatti quando non ci sarò più. D’altra parte, devo però aggiungere che amo spendere i soldi, ed è possibile che al momento della mia morte non ci sarà più molto. Ma si potranno vendere la mia casa, i miei quadri”.

Io la amo!

Simona Izzo che da della trans ad Amanda Lear #domenicalive pic.twitter.com/s7L5WCoKzc — Ciro Di Fiore (@Ciro_95_) October 15, 2017