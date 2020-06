L’ambasciata americana in Corea supporta Sour Candy di Lady Gaga e delle BLACKPINK

Chromatica di Lady Gaga è un vero successo e Sour Candy – buzz single in collaborazione con le BLACKPINK rilasciato 24 ore prima dell’uscita dell’album – è cliccatissimo online ed ai piani alti della classifica iTunes di mezzo mondo. Il solo audio su YouTube, in quattro giorni, ha superato 40 milioni di ascolti. Mica spiccioli.

A supportare il brano, oltre i fan della Germanotta e delle BLACKPINK, pure l’ambasciata americana situata in Sud Corea, a Seoul, tramite due tweet in inglese e coreano.

#GagaPink is here! Congrats to @LadyGaga and #BLACKPINK for their epic collaboration on “Sour Candy”! https://t.co/ZXCB8WPN1k #GagaPinkSourCandy pic.twitter.com/MMiTrd2fKW

— U.S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) May 29, 2020