Ambra Lombardo del GF diffida Mediaset: la reazione di Barbara d’Urso

Nelle ultime settimane a Pomeriggio 5 e Domenica Live hanno parlato diverse volte del gossip sul presunto bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena (che è anche stato coinvolto in una rissa con un paparazzo). L’ex gieffino è stato accusato di aver architettato questa paparazzata e qualche giorno fa è intervenuta anche la sua ex:

“Io ce l’ho con Ambra perché lei ha preso in giro Kikò sin dall’inizio. Ambra ha preso in giro tutta Italia, dal primo momento. Esistono dei messaggi in cui Ambra, io li ho letti. Messaggi in cui dice frasi della serie ‘Devo entrare nella mente del telespettatore medio’. Li ha mandati a una persona che conosciamo entrambi. Lei architettava tutto sin dall’inizio con Kikò, è una farsa. Ambriful, non Beautiful. Io ho tutto: è provato. Kikò non è d’accordo. Lo vedo un uomo davvero innamorato di lei. Ambra finge dall’inizio”.

Adesso Ambra Lombardo ha deciso di agire per vie legali ed ha diffidato Mediaset.

“Il mio avvocato ha diffidato Mediaset dal mandare in onda qualsiasi cosa riguardi la mia sfera personale. A tutto c’è un limite. Mi sono dovuta muovere legalmente per mettere un freno a una situazione che, purtroppo, mi faceva passare per la donna che non sono. Ho fatto inviare dal mio avvocato una diffida a Mediaset e ad alcune persone che gravitano attorno ai programmi Pomeriggio 5 e Domenica Live. Ho chiesto di non fare più proferire da chicchessia, in quegli ambienti, notizie che riguardino la mia sfera personale. Nemmeno messaggi, sms o chat che, va ricordato, sono da ritenersi sempre corrispondenza riservata”.

Barbara d’Urso oggi ha messo un punto alla storia mandando in onda il filmato del paparazzo che ha ripreso la rissa di Gaetano ed ha aggiunto: “Non ho più intenzione di parlare di questa storia”.

Fino a che si parlava di presunte crisi con Kikò e del bacio/non bacio con Gaetano, Ambra non si faceva problemi ad andare in tv e parlare con i giornali. Adesso che arrivano accuse mirate su presunti messaggi parte con le diffide?

Mettesse un cero alla Madonna che qualcuno ancora si interessava ai gossip sul suo conto. In ogni caso sono certo che non sentiremo la mancanza della Lombardo sui settimanali e nelle trasmissioni di attualità e gossip.