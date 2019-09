Ambra svela i motivi della rottura con Kikò: “Problemi anche nell’intimità”

Ambra Lombardo e Kikò Nalli hanno chiuso la loro relazione. Il motivo l’ha svelato l’ex gieffina sull’ultimo numero del settimanale di Riccardo Signoretti, Nuovo.

Pare che la distanza e le poche occasioni per godersi l’intimità abbiamo giocato un ruolo importante nella decisione di dirsi addio.

“Di sicuro a distanza è un elemento da non sottovalutare. Io vivo a Milano e lui a Roma. Chicco è un papà a tempo pieno, i suoi figli sono piccoli e deve stare con loro, per cui fa fatica a trovare momenti per me. Questa è una grande sofferenza, perché io sono molto affettiva e passionale. Io ho bisogno di contatto fisico con il mio uomo.

Ogni volta che andavo a Roma non eravamo mai soli. C’era sempre la sua famiglia e così l’ho vissuto in un contesto allargato. Non mi sentivo libera.

Le occasioni per goderci l’intimità? Diciamo che Chicco è riuscito a venire da me soltanto tre volte. Abbiamo avuto davvero pochissimo tempo per stare completamente da soli…

Sono una santa. L’attrazione tra noi e la nostra intimità quando c’è è bella e ci sentiamo molto felici.”