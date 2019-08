American Crime Story: Impeachment – svelata l’attrice che interpreterà Monica Lewinsky

Era il 1995 quando Monica Lewinsky si trasferì a Washington per prendere servizio alla Casa Bianca durante il primo mandato di Bill Clinton. All’epoca era una semplice stagista di ventidue anni e nessuno sapeva che da lì a poco sarebbe diventata famosa in tutto il mondo in seguito allo scandalo denominato dai media SexGate.

Monica Lewinsky, come rivelato successivamente da Bill Clinton, ebbe una relazione clandestina con il Presidente degli Stati Uniti d’America proprio nello Studio Ovale all’insaputa di Hillary Clinton, moglie di Bill.

Una storia che ha diviso l’opinione pubblica e che ha fatto parlare tutti i media mondiali per anni, per questo motivo Ryan Murphy ha deciso di realizzarci una serie inserendola in un capitolo della serie antologica American Crime Story, intitolata proprio American Crime Story: Impeachment.

Dopo aver visto Il Caso di O.J. Simpson durante la prima stagione datata 2014 e L’Assassinio di Gianni Versace nella seconda stagione del 2017, il prossimo anno scenderanno in pista Bill, Hillary e ovviamente Monica. Ad interpretare quest’ultima sarà Beanie Feldstein, già vista nel film Lady Bird.

In American Crime Story: Impeachment oltre Beanie Feldstein ci sarà anche Sarah Paulson nei panni di Linda Tripp, dipendente della Casa Bianca e Annaleigh Ashford che interpreterà la giornalista Paula Jones, che nella storia ha fatto causa a Clinton per molestie sessuali.

American Crime Story: Impeachment sarà presentato in anteprima su FX domenica 27 settembre.

Non vedo l’ora.

Ph. Getty Images