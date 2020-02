American Horror Story 10, Ryan Murphy svela il cast: ci sono anche Macaulay Culkin, Sarah Paulson e Evan Peters

Oggi pomeriggio Ryan Murphy direttamente dal suo profilo Instagram ha svelato il cast della decima stagione di American Horror Story. Il regista ha pubblicato un video con i nomi degli attori che reciteranno nel nuovo capitolo della famosa serie. Ci sono dei graditi ritorni, come Kathy Bates, Sarah Paulson, Evan Peters, Billie Lourd, Leslie Grossman, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock, ma anche una grossa novità. Tra le new entry infatti c’è Macaulay Culkin.

Felicissimo per il comeback di Sarah Paulson, mi spiace però che non sia tornata anche Jessica Lange.

Ovviamente non sappiamo ancora i ruoli degli attori e nemmeno il tema della decima stagione. Quello che è certo è che AHS non finisce qui, infatti FX ha rinnovato la serie per altre tre stagioni.

American Horror Story 10: il video pubblicato da Ryan Murphy.

Visualizza questo post su Instagram #AHSSeason10 Un post condiviso da Ryan Murphy (@mrrpmurphy) in data: 26 Feb 2020 alle ore 7:50 PST

Ryan Murphy teases a dreary coastal setting in the cast announcement teaser for “American Horror Story” Season 10! #AHS10 pic.twitter.com/sFnhQrB8GG — AHS Daily™ (@ahsfxdaily) February 26, 2020