American Horror Story 1984 – ecco la sigla ufficiale (VIDEO)

Manca sempre meno all’arrivo di American Horror Story 1984, il nono capitolo della fortunata serie antologica che debutterà su FX il prossimo 18 settembre.

Oggi Ryan Murphy ha pubblicato la sigla ufficiale che ricorda, ovviamente, gli anni Ottanta. La stagione – infatti – sarà ambientata in un campus estivo ambientato 35 anni fa.

Personalmente non vedo l’ora.

“Nuovo duro colpo per i fan di American Horror Story, dopo l’addio di Jessica Lange nel 2014, l’assenza di Evan Peters nella nuova stagione, adesso pare che vedremo poco un’altra grande protagonista della serie. Stando a quello che ha rivelato Variety, Sarah Paulson non sarà tra i personaggi principali di American Horror Story 1984. L’attrice potrebbe addirittura fare solo un breve cameo. per adesso Sarah non ha rilasciato dichiarazioni in merito”.