American Horror Story 1984 – due nuovi teaser trailer

Mancano meno di due mesi all’arrivo della nuova stagione di American Horror Story. Dopo il primo promo di 3 mesi fa e quello della presentazione del cast (con quel manzone di Gus Kenworthy), Ryan Murphy ha appena rilasciato due nuovissimi teaser trailer.

Welcome to Camp Redwood. Good luck leaving alive. #AHS1984 premieres Sept. 18 on @FXNetworks . pic.twitter.com/tr967zbDI0

Onestamente queste ambientazioni non mi fanno impazzire, spero almeno che Ryan decida di mostrarci Gus nel modo giusto…



“Nuovo duro colpo per i fan di American Horror Story, dopo l’addio di Jessica Lange nel 2014, l’assenza di Evan Peters nella nuova stagione, adesso pare che vedremo poco un’altra grande protagonista della serie. Stando a quello che ha rivelato Variety, Sarah Paulson non sarà tra i personaggi principali di American Horror Story 1984. L’attrice potrebbe addirittura fare solo un breve cameo. per adesso Sarah non ha rilasciato dichiarazioni in merito”.