American Horror Story 9: brutte notizie per i fan di Sarah Paulson

Nuovo duro colpo per i fan di American Horror Story, dopo l’addio di Jessica Lange nel 2014, l’assenza di Evan Peters nella nuova stagione, adesso pare che vedremo poco un’altra grande protagonista della serie. Stando a quello che ha rivelato Variety, Sarah Paulson non sarà tra i personaggi principali di American Horror Story 1984. L’attrice potrebbe addirittura fare solo un breve cameo.

Ascolta Ryan Murphy, ma…



According to @Variety, Sarah Paulson will not have a “significant” role in the upcoming ninth season of “American Horror Story.”

This marks the first season of “AHS” where Paulson does not have a major role since Season 1. pic.twitter.com/dj2ffNR01J

— Pop Crave (@PopCrave) 8 luglio 2019