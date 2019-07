American Horror Story 9: annunciata una new entry nel cast, ecco di chi si tratta

Il nono capitolo di American Horror Story sta prendendo forma e dopo aver saputo dell’abbandono di Sarah Paulson, oggi è stata annunciata una new entry: l’attrice Angelica Ross, già vista in un’altra creazione di Ryan Murphy, la serie Pose, nel ruolo di Candy Abundance.

Al momento non è dato sapere se Angelica Ross interpreterà il ruolo di Candy Abundance anche in American Horror Story (Pose è ambientato nel 1986, mentre AHS nel 1984), oppure se vestirà i panni di un altro personaggio, l’unica cosa certa è che con quest’altro ingaggio la Ross ha fatto la storia essendo diventata la prima attrice transgender ad avere due ruoli come attrice regolare in due diverse serie tv.

“Sono estasiata di poter fare la storia come prima attrice transgender ad ottenere due ruoli come regular in due diverse serie tv: da Pose ad American Horror Story. Grazie Ryan Murphy per avermi donato l’opportunità di interpretare Candy e per aver creato il mio nuovo ruolo in American Horror Story! Sono così entusiasta e onorata di poter far parte della famiglia di AHS!”.

Angelica Ross non è l’unia new entry nel cast di AHS 1984: sarà presente per la prima volta anche Gus Kenworthy.

La prima puntata di American Horror Story 1984 vedrà luca su FX il prossimo 18 settembre.