American Music Awards 2019: da Taylor Swift a Christina Aguilera – tutte le performance e i vincitori

Ieri sera agli American Music Awards 2019 c’erano quasi tutte le popstar che hanno rilasciato nuova musica in questo periodo. Da Selena Gomez, Taylor Swift, Camila Cabello a Kesha e Christina Aguilera, per la nostra gioia sono state diverse le puttanpop che si sono esibite durante la serata.

Magnifica Christina Aguilera con il nuovo singolo Fall On Me (che voce!), brava anche Taylor Swift che è riuscita a cantare le sue vecchie hit (Scooter Braun beccati sti spicci) e anche Kesha che mi ha fatto scendere una lacrimuccia cantando Tik Tok (quando il puttapop la faceva ancora da padrone).

Selena Gomez in apertura mi è sembrata molto emozionata (e poco precisa) con Lose You To Love Me, impeccabile Toni Braxton, caruccia Camila e bono come sempre Shawn.

Tutto sommato sono stati gli award che ho preferito quest’anno.

American Music Awards 2019: tutte le performance

Taylor Swift performs “I Knew You Were Trouble” with that #AMAs Artist of the Decade swagger pic.twitter.com/6IUeQm1LVp — MTV NEWS (@MTVNEWS) November 25, 2019

Kesha performing the song that started the decade at #1 for 9 weeks at the last 2010’s award show. #AMAs pic.twitter.com/Sp7L2ymJIW — Kesha Charts (@KeshaChart) November 25, 2019

Selena Gomez interpretando “Lose You To Love Me” en los #AMAs pic.twitter.com/nvUUZxwp5H — Selena Gomez México (@SelenaNationMX) November 25, 2019

American Music Awards 2019: la lista dei vincitori

ARTIST OF THE YEAR

Drake

Ariana Grande

Halsey

Post Malone

**WINNER: Taylor Swift

NEW ARTIST OF THE YEAR

Luke Combs

**WINNER: Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Ella Mai

COLLABORATION OF THE YEAR

Lady Gaga & Bradley Cooper, “Shallow”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Marshmello & Bastille, “Happier”

**WINNER: Shawn Mendes & Camila Cabello, “Señorita”

Post Malone & Swae Lee, “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”

TOUR OF THE YEAR

**WINNER: BTS

Ariana Grande

Elton John

P!nk

Ed Sheeran

FAVORITE MUSIC VIDEO

Billie Eilish, “bad guy”

Ariana Grande, “7 rings”

Halsey, “Without Me”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

**WINNER: Taylor Swift, “You Need to Calm Down”

FAVORITE SOCIAL ARTIST

**WINNER: BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

Shawn Mendes

FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK

Drake

**WINNER: Khalid

Post Malone

FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK

Billie Eilish

Ariana Grande

**WINNER: Taylor Swift

FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK

**WINNER: BTS

Jonas Brothers

Panic! At The Disco

FAVORITE ALBUM – POP/ROCK

Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Ariana Grande, thank u, next

WINNER: Taylor Swift, Lover

FAVORITE SONG – POP/ROCK

**WINNER: Halsey, “Without Me”

Jonas Brothers, “Sucker”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Panic! At The Disco, “High Hopes”

Post Malone & Swae Lee, “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”

FAVORITE MALE ARTIST – COUNTRY

**WINNER: Kane Brown

Luke Combs

Thomas Rhett

FAVORITE FEMALE ARTIST – COUNTRY

Kelsea Ballerini

Maren Morris

**WINNER: Carrie Underwood

FAVORITE DUO or GROUP – COUNTRY

**WINNER: Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

FAVORITE ALBUM – COUNTRY

Kane Brown, Experiment

Dan + Shay, Dan + Shay

**WINNER: Carrie Underwood, Cry Pretty

FAVORITE SONG – COUNTRY

Luke Combs, “Beautiful Crazy”

**WINNER: Dan + Shay, “Speechless”

Blake Shelton, “God’s Country”

FAVORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP

**WINNER: Cardi B

Drake

Post Malone

FAVORITE ALBUM – RAP/HIP-HOP

Meek Mill, Championships

**WINNER: Post Malone, Hollywood’s Bleeding

Travis Scott, Astroworld

FAVORITE SONG – RAP/HIP-HOP

**WINNER: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Post Malone, “Wow.”

Travis Scott, “SICKO MODE”

FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B

Chris Brown

Khalid

**WINNER: Bruno Mars

FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B

**WINNER: Beyoncé

Lizzo

Ella Mai

FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B

Chris Brown, Indigo

**WINNER: Khalid, Free Spirit

Ella Mai, Ella Mai

FAVORITE SONG – SOUL/R&B

**WINNER: Khalid, “Talk”

Lizzo, “Juice”

Ella Mai, “Trip”

FAVORITE ARTIST – ALTERNATIVE ROCK

*WINNER*: Billie Eilish

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY

Maroon 5

P!nk

**WINNER: Taylor Swift

FAVORITE ARTIST – LATIN

Bad Bunny

**WINNER: J Balvin

Ozuna

FAVORITE ARTIST – CONTEMPORARY INSPIRATIONAL

**WINNER: Lauren Daigle

for KING & COUNTRY

MercyMe

FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

Avicii

**WINNER: Marshmello

The Chainsmokers

FAVORITE SOUNDTRACK

A Star is Born by Lady Gaga & Bradley Cooper

**WINNER: Bohemian Rhapsody by Queen

Spider-Man: Into the Spider-Verse