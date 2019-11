American Music Awards 2019, top e flop del red carpet

Ieri sera si sono tenuti al Microsoft Theatre di Los Angeles gli American Music Awards 2019 e dopo aver visto, ammirato, commentato e criticato i look delle star sui red carpet degli MTV Video Music Awards, del Met Gala, dei Billboard Music Awards, degli Oscar, dei Grammy e dei Golden Globes, ecco anche quelli degli AMA ’19!

Ma ora tutti in silenzio.

I’ve made my decision. Bring back my girls.

Category is: Red Carpet American Music Awards Eleganza Extravaganza!

Christina Aguilera, you’re safe



Heidi Klum, yo’re safe



Camila Cabello, yo’re safe



Dua Lipa, you’re safe



Halsey, you’re safe



Taylor Swift, yo’re safe



Lizzo, yo’re safe



Selena Gomez, yo’re safe



Kesha, yo’re safe



Ciara, I’m sorry my dear but you’re up for elimination



Billie Eilish, I’m sorry my dear but you’re up for elimination



Lauren Jauregui, condragulation baby: you are the winner of this challenge



Ph. JustJared.com