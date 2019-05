Amici 18: le percentuali del televoto della finalissima e tutti i premi assegnati

Come previsto, ieri sera Alberto Urso ha trionfato, mentre Giordana Angi si è dovuta accontentare del secondo posto. I risultati del televoto sono netti, il pubblico a casa si è schierato compatto dalla parte del tenore. Alberto ha vinto con il 69%, contro il 31% di Giordana.

La vittoria del cantante siciliano era scontatissima, ma onestamente non pensavo avrebbe battuto la Angi con questi numeri. Ma una domanda sorge spontanea: tutti questi fan di Alberto, che hanno speso soldi per supportarlo in tv, ne spenderanno altri per comprare il suo album e i biglietti dei suoi concerti?



69% 31% Alberto Vince con ottimo distacco 🖤🖤🖤🖤#Amici18 — Yuki (@Yuki47604868) 25 maggio 2019

#Amici18 alberto ha stracciato al televoto giordana 69 a 31 bomm — PEPPE89 (@napoliforever89) 25 maggio 2019

Amici 18: tutti i premi, dalla critica al televoto.

Alberto è il vincitore assoluto di Amici 2019 e del circuito canto;

è il vincitore assoluto di Amici 2019 e del circuito canto; Rafael è vincitore del circuito ballo – ha vinto 50.000 euro in gettoni d’oro;

Alberto: Premio Tim – 20.000 € in gettoni d’oro;

Premio Tim – 20.000 € in gettoni d’oro; Vincenzo: borsa di studio Banca 5 per studiare per un anno a New York;

borsa di studio Banca 5 per studiare per un anno a New York; Tish : premio Tim come miglior inedito e borsa di studio di 30.000€ da parte di Banca 5 per continuare gli studi;

: premio Tim come miglior inedito e borsa di studio di 30.000€ da parte di Banca 5 per continuare gli studi; Giordana: Premio Tim della Critica da parte della stampa – 50.000 € in gettoni d’oro;

Premio Tim della Critica da parte della stampa – 50.000 € in gettoni d’oro; Rafael: audizione e un anno di contratto di lavoro nella compagnia nazionale di Madrid grazie a Banca 5.

Alberto è il vincitore della diciottesima edizione di Amici!!! 😍🏆🎉 #Amici18 pic.twitter.com/1C3PFvpPQu — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 25 maggio 2019

Fonte: Witty, Scuola Zoo