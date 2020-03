Amici 19, ecco gli album di debutto di Gaia, Giulia Molino, Jacopo e Nyv

Oggi, venerdì 20 marzo, sono usciti – solo in versione digitale – gli album dei quattro cantanti rimasti in gara di Amici 19, Gaia, Giulia Molino, Jacopo e Nyv.

“Amici, in accordo con le major discografiche e con le etichette indipendenti decide di spostare l’uscita fisica degli album di Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo a data da destinarsi. Come segno di rispetto alle nuove direttive indette dal Governo riguardanti il nostro paese in emergenza sanitaria per il dilagarsi del coronavirus e per la tutela della salute delle persone, non vogliamo si esca da casa per comprare gli album finché non si avranno notizie ufficiali più confortanti. Vi aggiorneremo al più presto sulle tempistiche di uscita dei loro progetti discografici”.