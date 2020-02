Amici 19, anticipazioni: svelato il cast completo dei 10 alunni che saranno al serale

Venerdì 28 febbraio debutterà su Canale 5 il serale di Amici 19 e nell’ultima puntata pomeridiana che è stata registrata ieri, sono state assegnate le ultime maglie verdi disponibili. A svelarle è stato il portale Il Vicolo Delle News.

Il cast del serale di Amici 19 sarà composto da 10 alunni suddivisi in 6 cantanti e 4 ballerini. Quest’anno – come scritto da DavideMaggio.it – non ci saranno coach.

Amici 19, il cast ufficiale del serale

1) Francesco Bertoli (canto)

2) Gaia Gozzi (canto)

3) Giulia Molino (canto)

4) Javier Rojas (ballo)

5) Jacopo Ottonello (canto)

6) Martina Beltrami (canto)

7) Nicolai Gorodiskii (ballo)

8) Nyv (canto)

9) Talisa Ravagnani (ballo)

10) Valentin Alexandru Dumitru (ballo)