Concorrente di Amici 19 fa coming out

Martina Beltrami, dopo aver conquistato un posto al serale di Amici 19, è stata la prima eliminata e – tornata in possesso dei suoi social network – ha deciso di fare coming out.

A parlarne è stata proprio lei in risposta ad un fan che le aveva chiesto di parlare proprio del suo coming out. Martina Beltrami, infatti, non ha mai nascosto il proprio orientamento sessuale.

“A che età ho fatto coming out? 16/17, anche se in realtà l’ho spiegato solo alla mia mamma. Tutte le altre persone l’hanno capito, non ho mai dovuto fargli qualche discorso particolare”.

Coming out ad Amici, le ex concorrenti apertamente lesbiche

Un bellissimo esempio di normalità che si aggiunge a tutte le altre ragazze apertamente lesbiche che in passato hanno preso parte ad Amici di Maria De Filippi.

Fra loro ricordiamo la cantante Manola Moshlei (ora conduttrice radiofonica di Radio Italia), l’attrice Marina Marchioni, la cantante e calciatrice Pamela Gueli ed ovviamente Giordana Angi, reduce dal recente Festival di Sanremo.