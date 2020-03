Amici 19, concorrente fa le valigie e lascia la casetta: “Abbandono lasciatemi andare a casa mia”

Come molti altri programmi tv anche Amici in questo periodo di emergenza è stato stravolto. Addio al pubblico in studio, ma anche agli ospiti per i duetti. Come se non bastasse ieri ha avuto una crisi una delle concorrenti.

Nyv ha fatto le valigie ed ha avvisato i compagni che avrebbe lasciato il programma. I ragazzi hanno provato a fermare la cantante, che però è stata irremovibile ed ha abbandonato la casetta.

“Raga mollatemi. Non sto bene voglio uscire. Lasciatemi fare quello che voglio fare. Andate avanti voi con quello che stata facendo, ma lasciatemi. Quando uscite ci vediamo. Non ce la faccio. è più forte di me. Non ce la faccio più, voglio andare a casa. Ormai è da tempo che ci penso, non me la sento addosso.

Poco dopo la ragazza è tornata sui suoi passi ed è rientrata in casetta. Le cose però non sono cambiate, perché dopo le prove generali Nyv ha abbandonato lo studio del talent perché ha detto di sentire troppo il peso della gara.

Nyv va alle prove generali e appena finito di provare un pezzo succede questo… #Amici19 pic.twitter.com/qqMnPVVLle — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 13, 2020

La produzione dello show mariano sarà riuscita a convincere Nyv a restare? A questo punto lo scopriremo stasera su Canale 5.

Se Nyv dovesse scappare stasera in diretta …



Nyv IS THE NEW BUGO.#AMICI19 — Marquise © (@lu_natica_mente) March 13, 2020