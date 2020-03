Amici 19: i concorrenti vengono informati sugli ultimi aggiornamenti del CoronaVirus

Dopo le ultime decisioni del Governo in merito al CoronaVirus che ha visto l’Italia intera entrare in quella che è a tutti gli effetti una “quarantena forzata”, Maria De Filippi si è vista costretta ad informare i concorrenti di Amici 19, che da settimane vivono rinchiusi nella casetta.

I ragazzi già sapevano dell’esistenza del CoronaVirus (dato che durante la scorsa puntata si sono esibiti senza pubblico in studio) ma questa volta – visto i restringimenti – hanno avuto la possibilità di parlare al telefono con i propri parenti.

“Dato i noti avvenimenti degli ultimi giorni in merito al #Coronavirus tutti i ragazzi hanno potuto contattare i loro cari”

Il video è stato mostrato nel daytime di ieri, in attesa della puntata di questa sera, la seconda senza il pubblico in studio.

Vi ricordo che in gara sono rimasti Gaia Gozzi (canto), Giulia Molino (canto), Jacopo Ottonello (canto), Javier Rojas (danza), Nicolai Gorodiskii (danza), Nyv (canto) e Valentin Dumitru (danza).