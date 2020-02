Amici 19: svelati due giudici del serale? Ecco i cantanti che saranno “ospiti fissi”

Manca poco più di una settimana al serale di Amici, che quest’anno partirà con un po’ di anticipo e inizierà il prossimo 28 febbraio. Non sappiamo ancora nulla sulle novità del programma mariano, ma ieri un conduttore ha svelato due famosi ‘ospiti fissi’ dello show.

Il presentatore Vito Diomede ha registrato un video insieme ad Albano Carrisi, che ha dichiarato: “Devo dare una notizia che è molto piacevole per me, nel senso che sono stato chiamato per sei trasmissioni e una di questa capita il 28 febbraio”.

Il cantante non ha fatto il nome del programma che inizierà il 28 febbraio , ma c’ha pensato Vito, che su Facebook ha scritto che Albano e Romina Power saranno ‘ospiti fissi’ di Amici di Maria De Filippi.

“Notizia esclusiva. AlBano e Romina Power ospiti fissi nel cast di #Amici per 6 puntate televisive con Maria De Filippi e piccolo slittamento del talk show #EoradiTe previsto per sabato 28 marzo 2020 al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari.

Seguite la mia pagina e presto avrete maggiori dettagli”.

In molti sui social sostengono che con ‘ospiti’ Vito Diomede intendesse ‘giudici’. In ogni caso mi auguro che la De Filippi riporti sulla poltrona rossa dei giudici Loredana Bertè, perché è perfetta per quel ruolo.

Loro sono i primi sette allievi ad aver conquistato la maglia verde e la prima puntata del 28 Febbraio è sempre più vicina, chi merita di andare al Serale con loro? #Amici19 pic.twitter.com/LRgWZMQIDA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 17, 2020

Manca sempre meno al 28 Febbraio e Francesco si gioca il tutto per tutto all’Esame per il Serale! Merita di indossare la maglia verde? Tutti sintonizzati alle 16.20 su Canale 5, non mancate 📺⚠️ #Amici19 pic.twitter.com/TnjOYquceM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 17, 2020

Amici 19: gli allievi ammessi al serale.

Nyv (cantante)

Gaia (cantante)

Giulia (cantante)

Javier (ballerino)

Nicolai (ballerino)

Valentin (ballerino)

Talisa (ballerina)