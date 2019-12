Amici 19: Jacopo Ottonello accusato di omofobia per dei vecchi post

Due settimane fa una polemica ha travolto Skioffi a causa di alcuni suoi vecchi testi in cui parla di schiaffi ad una donna. Stamani è toccato ad un altro alunno di Amici 19, Jacopo Ottonello, che sui social è stato accusato di omofobia per due vecchi post Facebook. Nel 2014 il ragazzo ha condiviso un’immagine in cui invitava i suoi amici a mettere un like se erano single, condividere se fidanzati, commentare se avevano una cotta o ignorare il post se gay, ma ha anche pubblicato un video in cui un uomo imitava Pinocchio e ripeteva “sono fin*cchio“.

Da una parte ci sono diversi fan del programma mariano che si sono indignati, dall’altra le fan che difendono Jacopo Ottonello.

Sapete che sono il primo ad arrabbiarmi quando sento odore di omofobia, ma in questo caso invito tutti a riflettere. Il concorrente di Amici aveva solo 15 anni all’epoca dei post (ringrazio il cielo non ci fossero tutti questi social quando ero così piccolo), che sicuramente sono di cattivo gusto, ma che più che omofobi a me sembrano idioti (e senza senso).

La reazione degli utenti Twitter ai post di Jacopo Ottonello.

