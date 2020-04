Amici 19, Javier come Valentin ci prova con una ballerina professionista (VIDEO)

Questa edizione di Amici è meglio di una soap opera sudamericana. Se Valentin Alexandru ha avuto una breve relazione con Francesca Tocca (sposata, separata e con una figlia), un altro allievo della scuola di Kween Mary ha rilanciato provandoci con una ballerina professionista. Nel daytime di oggi Javier ha confessato a Nicolai di voler combinare qualcosa con Virginia Tomarchio, ex concorrente del talent show.

“Il giorno della puntata le dicevo “Se oggi mi eliminano, aspettami, non te ne andare, che vengo a casa tua e dormo con te!” e lei rideva. Io facevo sul serio. Io le ho detto di aspettarmi dopo la puntata. A lezione le ho detto ‘ciao come va’. Lei mi ha risposto ‘tutto bene certo’. Deve succedere qualcosa con Virginia, prima o poi ci devo combinare qualcosa”.

Non solo la chiacchierata con Nicolai, oggi su Canale 5 sono andate in onda anche le immagini di Javier che in sala prova fa il provolone con Virginia, che però a me non è sembrata particolarmente interessata alle avances del ragazzo.

Il cubano non è solo un bravissimo ballerino, ma anche un perfetto concorrente da reality, nel giro di pochi mesi ha: minacciato 2 volte di lasciare lo show, ha parlato del rapporto con la sua (ex?) ragazza fuori dalla scuola, c’ha provato con un’altra alunna del talent e adesso con una professionista. Che meraviglia.

Javier ci prova con Virginia: il video.

Scusate mi fate vedere i video con i “flirt” tra Javier e Virginia e non quelli di Valentin con Francesca???? IO LI PRETENDO IMMEDIATAMENTE…. #Amici19 pic.twitter.com/D9psXJ1QAM — Manu💖 (@ROBSTENXSEMPRE) April 2, 2020

scusate ma sono andata sul profilo di Virginia e Javier le aveva messo mi piace a praticamente tutte le foto ⚰⚰⚰⚰#Amici19 — 🍃 (@dulox3tina) April 2, 2020

Certo che JAVIER è veramente un pezzo di M- – – A, gioca con i sentimenti di una EX e di una FIDANZATA.. e ora rivela mire future verso la ballerina Virginia… INCREDIBILE!!! Per non parlare del fatto che ha minacciato di lasciare il programma ben 4 VOLTE!!! PAZZESCO #Amici19 — Lucelettra (@Lucelettra1) April 2, 2020

Javier bello di mamma, quando c’era da difenderti sono stata la prima, ma mo pure Virginia, ma tutto bene? #amici19 — 🌸 (@dropofbrilliant) April 2, 2020