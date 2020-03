Amici 19: Maria De Filippi rinvia l’uscita degli album e blocca i duetti

Questa sera su Canale Cinque tornerà Amici 19 con la terza puntata ma, al contrario delle precedenti serate ed alla luce delle nuove restrizioni governative, non ci sarà nessun duetto.

Se le scorse puntate sono scesi in campo Albano, Mahmood, Loredana Bertè ed Emma Marrone (..tra i tanti), domani sera i quattro cantanti rimasti in gara si esibiranno da soli.

Le brutte notizie per i quattro cantanti però non sono finite: secondo quanto dichiarato da Maria De Filippi con un comunicato stampa, l’uscita fisica dei loro album sarà rimandata a data da destinarsi, perdendo così il boom di vendite dovuto alla sovraesposizione mediatica. Il motivo, ovviamente, è da attribuirsi alla chiusura dei negozi ed all’impossibilità degli artisti di girare l’Italia con il classico firmacopie.

“Amici, in accordo con le major discografiche e con le etichette indipendenti decide di spostare l’uscita fisica degli album di Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo a data da destinarsi. Come segno di rispetto alle nuove direttive indette dal Governo riguardanti il nostro paese in emergenza sanitaria per il dilagarsi del coronavirus e per la tutela della salute delle persone, non vogliamo si esca da casa per comprare gli album finché non si avranno notizie ufficiali più confortanti. Vi aggiorneremo al più presto sulle tempistiche di uscita dei loro progetti discografici”.