Amici 19, Maria De Filippi bacchetta Alessandra Celentano in diretta e scatta la discussione: “Non è educato” (VIDEO)

Alessandra Celentano tre settimane fa ha discusso con Luciano Cannito e Maria De Filippi, nel puntatone di Amici in cui Valentin ha abbandonato lo show e Javier ha lasciato il palco in diretta. Ieri sera è successo di nuovo.



La conduttrice ha criticato la maestra di danza classica, perché non si è alzata ad applaudire Nicolai, subito dopo la sua eliminazione.

“Ok, adesso devo dire una cosa. Ale si sono alzati tutti. Tutti in piedi tranne te. Trovo sbagliato. Posso dirlo? Lo trovo assolutamente sbagliato. Questo è quello che penso. Difronte ad un ragazzo che ringrazia tutti. Erano tutti in piedi. Sono tutti cretini? Voi che vi siete alzati in piedi siete tutti cretini. Trovo non educato questo. Posso dirlo? Questa è una mia opinione. Mi ricordo anche che quando è entrata Eleonora Abbagnato non ti sei alzata, eri l’unica seduta. Non ti ricordi? Guarda, vado a prendere il filmato. Alessandra, non litighiamo è la finale”.