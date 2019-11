Amici 19: Michelangelo Vizzini, occhi puntati sul belloccio della classe

Chi è Michelangelo Vizzini di Amici 19?

Michelangelo è un cantante romano e proprio come il suo collega Francesco Bertoli ha già bazzicato il mondo della tv. La sua prima apparizione televisiva risale al 2013 quando ha partecipato alla trasmissione Io Canto di Gerry Scotti. Un paio d’anno più tardi, nel 2015, è stato semifinalista al Festival della canzone di Castrocaro e sempre due anni dopo, nel 2017, è stato nel cast del musical All You Need Is Love di Franco Miseria.

20 anni, di Ostia, Michelangelo Vizzini studia pianoforte, canto e recitazione e da circa due anni è fidanzato con la tiktoker ed influencer Emily Pallini, nota ai più come Emilù. Amen.

Michelangelo Vizzini | @ michelangelo.vizzini su Instagram



