Amici 19: Nicolai in intimo appena sveglio – la produzione censura una parte del video per evitare un momento “imbarazzante”

La puntata di ieri di Amici 19 (senza pubblico in studio a causa dell’emergenza del Coronavirus) si è aperta con un provvedimento disciplinare. Maria De Filippi ha rivelato che Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas sono colpevoli di assenze e ripetuti ritardi alle lezioni. Nello specifico i due qualche giorno fa sono rimasti a letto anche dopo le 9 del mattino, orario in cui sono iniziano i corsi.

Timor Steffens ha chiesto una punizione e il ballerino cubano ha spiegato che non si è presentato a lezione per problemi fisici. Il maestro l’ha scusato, anche se l’ha invitato a far sempre presente i motivi delle assenze ai prof: “Invece che restare a dormire, uno dovrebbe andare dal maestro e dire che non puoi ballare, non credo che ci sarebbero problemi“.

Nicolai invece non aveva scuse e Timor allora ha preteso che l’alunno non si esibisse in puntata. Il ragazzo però ha sbottato: “Ho fatto dei ritardi, ma mi impegno al massimo. Non è giusto, mi stai togliendo la possibilità di ballare. Sei presuntuoso. Io non lavoro con te, scusi, con lei. Io devo difendermi da gente come lei, ingiusta. Togliermi la possibilità di ballare è essere una persona cattiva“.

Maria De Filippi ha mandato in onda le immagini di Nicolai e Javier in camera durante l’ultimo ritardo, ma la produzione ha censurato una parte del filmato. Sui social erano quasi tutti convinti che la causa fosse la “felicità mattutina” del ragazzo. La realtà è un’altra, b!tches Nicolai si è dato semplicemente una grattata.

Nicolai e la censura ad Amici.

