Amici 19: nella nuova classe anche una finalista di X Factor

Amici tornerà oggi pomeriggio con la composizione della nuova classe e dato che la puntata è stata registrata online è trapelato il primo nome di una nuova allieva: Gaia Gozzi.

Un nome già conosciuto al grande pubblico, dato che Gaia Gozzi nel 2016 è arrivata seconda alla decima stagione di X Factor dietro solo i Soul System.

Gaia Gozzi, che all’epoca aveva 19 anni, ha partecipato ad X Factor nelle Under Donne di Fedez.

“X Factor mi ha insegnato ad avere uno spirito critico nei confronti dello spettacolo. E che niente è regalato, soprattutto quando la tv finisce […] nel tempo libero canto, disegno, viaggio e faccio sport. Mi piacciono tantissimo le arti in generale, perciò spesso e volentieri guardo film (uno dei cineasti che preferisco è Hector Babenco, che ho anche avuto l’onore di conoscere), vado a vedere mostre (Dalì e Frida Kahlo, le mie mostre preferite) e ascolto tanta musica, ma tanta tanta”.

Amici, Gaia Gozzi nella nuova classe

Gaia Gozzi è una delle protagoniste della nuova classe di Amici ma ha all’attivo già un album (New Dawns uscito nel 2016) ed un singolo più recente cantato per metà in portoghese (Fotogramas).