Amici 19: ecco i due probabili nuovi coach del serale – l’indiscrezione

Lo scorso anno Maria De Filippi ha fatto le cose in grande e come coach di Amici 18 ha chiamato Ricky Martin (e Vittorio Grigolo). Per questa nuova edizione del talent show, Kween Mary farà tornare il cantante di Vente Pa Ca? Pare proprio di no, perché stando a quello che riporta Vero nel nuovo numero ci saranno due comeback. Secondo il settimanale le due “nuove” coach saranno Emma Marrone ed Elisa.

“Dalla prossima primavera Emma potrebbe tornare, dopo un breve allontanamento, nelle vesti di Coach nella prossima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. – si legge su Vero – Un gradito ritorno per tutti i fan della cantante salentina. Accanto a lei, sembra che tornerà anche l’amica e collega Elisa. Si riforma la coppia storica del talent di Canale 5“.

Se così fosse si tratterebbe di ‘usato garantito’ e verrebbe a mancare l’effetto novità, anche se abbiamo visto che i grandi nomi come quello di Ricky non hanno portato share e telespettatori al programma. Le prime due puntate di Amici 18 fecero 3.064.000 e 2.851.000 telespettatori (Amici 17 fece 3.996.000 e 3.770.000). Quindi personalmente credo che il probabile ritorno di Emma ed Elisa non sia una brutta notizia.

Amici: i video di Elisa ed Emma.

Finale CLA-MO-RO-SO. La solidarierà tra Emma Ed Elisa… ❤️ #Amici16 pic.twitter.com/U3EZJm8aru — Mediaset Play (@MediasetPlay) April 22, 2017

Momenti trash che rimarranno per sempre nella storia: grazie Emma ed Elisa#amici16 pic.twitter.com/qk6sA549jo — ¡ ℐce ❄️ (@libridimiele) May 14, 2017

A me quest’anno pare che il serale sia completamente fuori fuoco, ridateci Emma ed Elisa che per i ragazzi della propria squadra piangevano e gioivano, la Raffaele che fa Giorgiamaura e pure la Magic Ball che non serviva a nulla ma ci manca lo stesso. #Amici18 — Mario Manca (@MarioManca) April 27, 2019

Fonte: Vero, Il Sussidiario