Amici 19, tutti gli ospiti della prima puntata: 6 cantanti famosi, le Sardine e Luciana Littizzetto

Maria De Filippi durante la conferenza stampa di Amici 19 ha annunciato la lunga lista degli ospiti della prima puntata. Kween Mary ha voluto fare le cose in grande ed ha invitato alla sua corte diversi cantanti, personaggi chiacchierati e una delle regine della comicità made in Italy. Sul palco di Amici arriveranno i tre volti simbolo del movimento delle Sardine Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli e in collegamento da casa sua ci sarà Luciana Littizzetto. La comica non potrà essere in studio a causa del brutto infortunio avuto lo scorso dicembre. Ovviamente ci saranno anche degli ospiti musicali e si tratta di ben 6 cantanti (alcuni dei quali ex coach di Amici): Alessandra Amoroso, Emma, Elisa, Ermal Meta, Ghali e J-Ax.

In pratica ci saranno più ospiti che concorrenti.



Maria De Filippi spiega la presenza delle Sardine.

La conduttrice di Amici sapeva che l’ospitata dei tre volti delle Sardine avrebbe causato una polemica e per questo ha spiegato come mai ha deciso di invitarli. Mattia, Jasmine e Lorenzo saranno alla corte della De Filippi perché non rappresentano un partito politico, ma solo un movimento che è stato creato e portato avanti da giovani.

“Ci saranno Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli delle Sardine. Loro faranno un intervento contro l’odio. Posso anticipare che hanno scelto loro l’argomento, li ho lasciati liberi di decidere di cosa parlare. Come mai li ho invitati? Perché non sono un movimento politico, e il fatto che abbiano detto di sì mi ha fatto piacere: non li vedo in molti programmi, significa che fanno delle scelte, e non penso di dare una connotazione politica invitandoli. Matteo Salvini? No,lui rappresenta un partito politico, è troppo legato ad una parte politica. Se ci fosse qualcuno che vota Lega ma che avesse un messaggio di speranza per i ragazzi si, ma altrimenti sarebbe sposare una linea politica, e quello non vorrei farlo”.

#Amici19 MATTIA SANTORI E LE SARDINE ALLA PRIMA DI AMICI

Matteo Salvini: pic.twitter.com/jf3J7UtxtH — Simone Rausi (@EpurSimone) February 26, 2020

Giuria di #Amici19: Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Tommaso Paradiso. Ospiti prima puntata: Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, Ermal Meta, Elisa, J-Ax, Luciana Littizzetto in collegamento telefonico per tutta la serata e le Sardine per un dialogo “contro l’odio”. — che TV fa (@cheTVfa) February 26, 2020